/ / Escritor lança livro relatando a história de Guarantã do Norte

Após longos 10 anos de intensas pesquisas, buscas de informações, entrevistas, coletas de dados e fotos antigas, o tão sonhado e árduo trabalho foi realizado. Tudo isso resultou em um livro, “Guarantã do Norte/MT Registro Incautos”, onde o autor Eugênio Caffone Lima, relata a historia do inicio do município de Guarantã do Norte/MT.





Há quem diz que o ser humano tem a memoria curto, mas se essas memorias forem transcrita em um livro a memoria perpetuará. A população mais jovem irá poder ler e saber como tudo isso se iniciou, história essa contada em um livro, jamais irá se perder e cair no esquecimento.





Guarantã do Norte/MT Registro Incautos é a primeira obra registrada em um livro, outros trabalhos já foram realizados, mas sempre em forma de revista. Neste livro o autor se preocupou em contar a história com ricos detalhes.





O lançamento do livro foi na noite da quarta-feira (14/06) no auditório da ACEG e contou com a presença de um grande público, formados por políticos, empresários, pioneiros, alunos e população em geral.





Um dos pioneiros de Guarantã do Norte e que esteve presente no lançamento do livro foi o ex-prefeito do município José Humberto, pessoa que muito contribuiu para o desenvolvimento da cidade, por ter chegado ao inicio da colonização e ter sido executor do INCRA na época e administrado o município por dois mandatos. “Essa data irá entrar para a história, história essa relatada em um livro”, argumentou José Humberto.





Segundo o escritor ele procurou ser fiel não só aos pioneiros que fizeram a história e também aos políticos que contribuíram para o desenvolvimento do município. “Esmerei-me ao máximo para ser fiel ao pensamento e a ações de cada personagem que, desenvolveu no seu tempo para o crescimento da nossa cidade”, relatou o autor da obra.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias

Eugênio Caffone e a diretora da Faculdade Uniflor Professora Fabiana

Autor autografando o livro