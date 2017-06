/ / Em Guarantã do Norte Policia Militar evita suicídio de jovem de15 anos

Na noite desta quinta-feira (29/06), por volta das 19 horas, a Policia Militar de Guarantã do Norte/MT, recebeu um telefonema emergencial, onde o comunicante relatava que uma adolescente de 15 anos, após se desentender com sua genitora começou a gritar e saiu correndo pela rua das castanheiras sentido Bairro Centro dizendo que iria subir na torre central da Oi e cometer suicídio.

No trajeto para a referida torre, a mesma invadiu uma residência, subtraiu uma faca de cozinha e retornou seguindo em direção ao centro, a adolescente a todo o momento usava a faca para se cortar nos braços, pernas e colocando a faca no tórax, ameaçando se matar se alguém se aproximasse.

A policia militar ao ver a adolescente correndo com a faca em punho, já próximo a Escola Guarantã, tentou aborda-la, porém a mesma colocou a faca novamente no tórax e ameaçou se matar, neste momento a jovem correu em direção as torres.

Os policiais temendo pela vida da jovem, teve que fazer o uso da arma de choque não letal ‘’SPARK’’, para que a mesma não concluísse sua ação.

A adolescente foi imobilizada e conduzida juntamente com o conselho tutelar para o hospital municipal de Guarantã do norte, onde foi sedada e medicada.

A jovem sofre de problemas mentais e toma remédios controlados.

Por O Território