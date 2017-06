/ / Em Guarantã do Norte jovens são presos por tráfico de drogas

Uma equipe de investigadores da policia civil de Guarantã do Norte/MT, realizava diligencias nas proximidades do bairro cidade nova, quando avistou o suspeito Aldair Peres Sonego em uma moto saindo em alta velocidade de uma residência, a qual existiam varias denuncias de populares que ali funcionava uma boca de fumo.

A policia civil acompanhou o suspeito e no instante que foi abordado e feito a busca pessoal, foi encontrada em seu bolso, uma porção de entorpecente pasta base, perguntado ao suspeito onde teria adquirido, disse que teria comprado na tal residência que o mesmo saiu correndo.

Feito a detenção de Odair Peres o mesmo foi encaminhado para a delegacia, no trajeto para a delegacia o telefone de Aldair não parava de tocar, os policiais pediram para que o mesmo atendesse e colocasse na viva voz, foi identificado que Dione Oliveira do Prado estaria tentando entregar uma encomenda ao suspeito Aldair, na qual chamava por nome de “Bagulho”.

Aldair marcou o local de entrega, ao chegar ao local combinado, em frente ao Posto Ideal, foi localizado e abordado o suspeito Dione Oliveira do Prado em um veículo Fiat Strada de cor branca, e ao fazer a busca pessoal do suspeito Dione e em seu carro, foi encontrado no interior do veículo duas trouxas grandes com vários entorpecentes pasta base e em seu bolso algumas notas de dinheiro em espécie.

Dione Oliveira do Prado foi encaminhado para o presídio de Peixoto de Azevedo onde encontra-se preso por tráfico de drogas. Aldair Peres Sonego foi liberado.

Por O Território