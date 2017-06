/ / Dra.Talita Rodrigues é considerada a dentista queridinha dos famosos

Com consultório na zona norte da capital paulista, a Dra.Talita Rodrigues vem ganhando cada vez mais destaque na mídia, já que é a grande responsável pelo sorriso e mudanças faciais de vários famosos. Especialista em lentes de contato, ortodontia, preenchimento, bichectomia, rinomodelação e lipo de papada, ela está com uma agenda lotada e super concorrida.





Talentosa, Dra.Talita bombou nas redes sociais mostrando várias mudanças que realizou em seus pacientes e também posando ao lado de muitos famosos, que a procuram para poder melhorarem o sorriso e harmonizarem em alguns detalhes do rosto.





Entre os seus pacientes vips estão as badaladas, Valesca Popozuda e MC Pocahontas, que ficaram ainda mais lindas sob os cuidados da doutora, além também do jogador Jr Tavares do Time do São Paulo, a Cantora Gospel Cassiane e muitos outros.





Crédito das Fotos: Renato Cipriano - Divulgação