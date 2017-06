/ / Diretoria da Acritã da à largada para a 23ª Expotã

Na noite da terça-feira (20/06) a diretoria da Associação dos Criadores de Guarantã do Norte/MT – ACRITÃ realizou a contagem regressiva para o inicio da maior festa de exposição da região norte do estado de Mato Grosso.





O presidente da Acritã Dr. Pedro Gonsalves e sua diretoria estão empenhados para realizarem uma festa que ficará no marco do município e região. A Expotã contará com três shows com cantores de renomes como Leonardo, Anselmo e Rafael e Marcos e Beluti, além de varias outras atrações.

O parque de exposição já está sendo preparado para receber os expositores e uma grande arena estará sendo montada para o grande rodeio que acontecerá nas quatro noites e os camarotes e arquibancadas, para melhor acomodar os visitantes.





Na confraternização foram apresentadas as candidatas à rainha do rodeio, que são 14 lindas garotas, onde uma, estará representar a beleza da mulher durando os dias de festas. O baile com a escolha da rainha acontecerá no próximo dia 14/07. Este evento estará a cargo do promotor de eventos Fernando Minetto e sua equipe.





Ao adquirir a cartela que dá direito a entrada nos quarto dias de festas, a pessoa ainda concorre a um carro e duas motos zero quilometro. O presidente da festa informou que, além das premiações anunciadas, quem adquiriu ou adquirir a cartela, estará concorrendo um premio extra que, é um terreno no loteamento Jardim Itália. “Essa é mais uma parceria que fechamos com a empresa Nova Capital, que estará sorteando um lote no Jardim Itália”, informou o presidente da Acritã.

O valor do terreno ultrapassa os R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) o sorteio será pelo número de série da cartela, que acontecerá no primeiro dia de festa.

Por Célio Ribeiro?Roteiro Noticias (Fotos: Tatiane Mochewitz/Site Agitah)

Membros da Diretoria da Acritã

Candidatas a rainha do rodeio