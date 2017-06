/ / Cuiabá joga em casa visando G-4

Neste domingo (21), às 16h (horário de Mato Grosso), o Cuiabá faz a terceira partida em casa pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O jogo será contra o ASA, na Arena Pantanal.





Nos próximos quatro jogos, o Cuiabá vai jogar três em casa, e o técnico Moacir Junior acredita que este é o momento para entrar no G-4.





"Se vencermos os próximos dois jogos, em casa, acredito que já estaremos entre os quatro melhores", disse ele.





O Dourado continua invicto fora de casa na competição. Porém, vai em busca da primeira vitória na Arena Pantanal.





A principal meta traçada pela diretoria para este ano é o acesso à segundona. O ASA, adversário do Dourado, têm os mesmos cinco pontos da equipe cuiabanista.





Promoção





Visando os seis pontos, bem como a casa cheia, a diretoria do Dourado decidiu dar uma cortesia do jogo contra o Moto Clube, agendado para o dia 2 de julho, para as pessoas que comprarem ingressos para a partida deste domingo.





Os ingressos somente serão disponibilizados na bilheteria do jogo.





O Cuiabá também vai manter a mesma promoção do campeonato estadual, em que crianças de até 12 anos e mulheres, de qualquer idade, não paguem ingresso.





Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).