/ / Corinthians 3 x 0 Bahia - Timão é fatal, vence outra e segue na liderança isolada

Jô, Balbuena e Marquinhos Gabriel marcaram os gols do Alvinegro na goleada.

Por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 22 (AFI) - Um jogo diferente do habitual aconteceu nesta quinta-feira no Itaquerão. De rotineiro, apenas que Jô marcou mais um gol e comandou a vitória do Corinthians por 3 a 0 no Brasileiro, desta vez, diante do Bahia. Mas expulsões e pressão do rival fizeram com que o placar fosse construído com muito mais dificuldade do que era de se esperar antes da partida.

O resultado não mostra exatamente o que foi a partida. Este foi um dos confrontos em que o time de Fábio Carille mais sofreu em casa para ganhar. Apesar da má atuação, ter vencido foi importante para dar ainda mais moral para o jogo de domingo, contra o Grêmio, naquele que muitos colocam como uma "final", já que as duas equipes disputam a ponta da tabela.

INVENCÍVEL?

O Corinthians entrou em campo com 21 jogos de invencibilidade (94 dias), líder do campeonato, com força máxima e contra um adversário que estava mais perto da zona de rebaixamento do que os primeiros lugares. Mas o favoritismo acabou assim que a bola começou a rolar.

O Bahia surpreendeu e, ao contrário da maioria dos outros times, foi para cima do Corinthians, mesmo jogando na arena. A postura assustou o time da casa, que contou com Cássio inspirado para não levar gol. O time baiano mostrou o motivo de ter iniciado a rodada como a equipe que mais chutava em direção ao gol, dentre os 20 clubes da Série A.

Acuado, o Corinthians jogou no contra-ataque e em um deles, conseguiu abrir o placar. Aos 24, Jô recebeu passe de Fagner, driblou o goleiro e mandou para as redes, minutos depois de ter perdido uma chance incrível dentro da área. Alívio temporário para os corintianos.

A boa organização do Bahia dificultou a vida de Fábio Carille, que do banco de reservas gritava e tentava organizar sua equipe. Os corintianos não conseguiam criar com qualidade, muito por causa da noite pouco inspirada de Jadson.

SEGURA ESSA!

Na volta para o segundo tempo, o Bahia voltou ainda mais no ataque e obrigou o Corinthians a viver a amarga e rara experiência de ser pressionado dentro de casa.

A noite ainda reservava mais um percalço. O volante Gabriel, que também não fez uma grande partida, foi expulso após cometer uma falta. Punição exagerada pelo árbitro, que talvez tenha tentado compensar pouco depois, dando o cartão vermelho para Renê Júnior. Ou seja, tentou corrigir o erro cometendo outro.

Com dez em cada lado, Jorginho e Carille demonstraram suas intenções. À frente no placar, o corintiano fechou a equipe, colocando Camacho no lugar de Rodriguinho, e o baiano mandou seu time ainda mais para cima, com a entrada de Régis, Gustavo e João Paulo.

Mas para ser líder, é preciso também um pouco de sorte. Aos 34, Balbuena aproveitou cobrança de escanteio e marcou o segundo gol, dando alívio aos donos da casa. E aos 48, claramente abalados por terem lutado em vão, os baianos se atrapalharam na saída de bola, Marquinhos Gabriel recuperou, bateu por cima do goleiro e fechou o placar com um golaço.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Bahia no domingo, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. No mesmo dia, às 18h30, o Bahia recebe o Flamengo na Fonte Nova, em Salvador.