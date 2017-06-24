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COPA DAS TORCIDAS ORGANIZADAS MASCULINO e FEMININO EDIÇÃO 2017

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Vai começar uma das mais tradicionais competições do Futsal Guarantãense Copa das Torcidas Organizadas com várias Equipes tradicionais no Masculino Dez Equipes e no Feminino Seis;
Organização e Realização: COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESPORTO
   Apoio:  PREFEITURA MUNICIPAL
               SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

  Todas as informações e a cobertura deste evento aqui no blog http://tobeesporte2016.blogspot.com.br/ no http://www.roteironoticias.com.br/ e também de segunda a sexta no ENAUAN NOS ESPORTES que vai ao ar pela Radio Enauan das 11 as 11:30. Acesse www.enauan.com.br, baixe o aplicativo Radiosnet ou ligue na 1180 AM  e ficar ligado em tudo que acontece no Esporte Local.
             
COMPOSIÇÃO DAS CHAVES MASULINO
CHAVE “A”
CHAVE “B”
FLAMENGO “B”
VASCO
SÃO PAULO “A”
PALMEIRAS “A”
SANTOS
FLAMENGO “A”
CORINTHIANS
SÃO PAULO “B”
GREMIO
PALMEIRAS “B”

COMPOSIÇÃO DA CHAVE FEMININO
CHAVE “ÚNICA”
FLAMENGO
SÃO PAULO
SANTOS
CORINTHIANS
GREMIO
INTERNACIONAL

TABELA DE JOGOS


LOCAL: GINASIO DE ESPORTES BEZERRÃO


TERÇA-FEIRA
DIA 27-06-2017
HR
Mod.
Sexo
Equipe
Versus
Equipe
Ch
01
19:00
Futsal
Masc.
SANTOS

X

FLAMENGO “B”
A
02
19:50
Futsal
Fem.
FLAMENGO

X

SÃO PAULO
U
03
20:40
Futsal
Masc.
FLAMENGO “A”

X

SÃO PAULO “B”
B



LOCAL: GINASIO DE ESPORTES BEZERRÃO


TERÇA-FEIRA
DIA 04-07-2017
HR
Mod.
Sexo
Equipe
Versus
Equipe
Ch

19:00
Futsal
Masc.
VASCO

X

PALMEIRAS “A”
B

19:50
Futsal
Fem.
SÃO PAULO

X

SANTOS
U

20:40
Futsal
Masc.
CORINTHIANS

X

SÃO PAULO “A”
A



LOCAL: GINASIO DE ESPORTES BEZERRÃO


QUARTA-FEIRA
DIA 05-07-2017
HR
Mod.
Sexo
Equipe
Versus
Equipe
Ch

19:30
Futsal
Fem.
GRÊMIO

X

SANTOS
U

20:20
Futsal
Fem.
FLAMENGO

X

INTERNACIONAL
U



LOCAL: GINASIO DE ESPORTES BEZERRÃO


QUINTA-FEIRA
DIA 06-07-2017
HR
Mod.
Sexo
Equipe
Versus
Equipe
Ch

19:00
Futsal
Masc.
CORINTHIANS

X

GRÊMIO
A

19:50
Futsal
Fem.
CORINTHIANS

X

SÃO PAULO
U

20:40
Futsal
Masc.
PALMEIRAS “A”

X

PALMEIRAS “B”
B



LOCAL: GINASIO DE ESPORTES BEZERRÃO


TERÇA-FEIRA
DIA 11-07-2017
HR
Mod.
Sexo
Equipe
Versus
Equipe
Ch
10
19:00
Futsal
Masc.
FLAMENGO “B”

X

SÃO PAULO “A”
A
11
19:50
Futsal
Fem.
FLAMENGO

X

GREMIO
U
12
20:40
Futsal
Masc.
VASCO

X

SÃO PAULO “B”
B



LOCAL: GINASIO DE ESPORTES BEZERRÃO


QUINTA-FEIRA
DIA 13-07-2017
HR
Mod.
Sexo
Equipe
Versus
Equipe
Ch

19:00
Futsal
Masc.
GRÊMIO

X

SANTOS
A

19:50
Futsal
Fem.
CORINTHIANS

X

INTERNACIONAL
U

20:40
Futsal
Masc.
PALMEIRAS “B”

X

FLAMENGO “A”
B



LOCAL: GINASIO DE ESPORTES BEZERRÃO


TERÇA-FEIRA
DIA 18-07-2017
HR
Mod.
Sexo
Equipe
Versus
Equipe
Ch

19:00
Futsal
Fem.
FLAMENGO

X

SANTOS
U

19:45
Futsal
Fem.
INTERNACIONAL

X

SÃO PAULO
U

20:30
Futsal
Masc.
FLAMENGO “A”

X

VASCO
B



LOCAL: GINASIO DE ESPORTES BEZERRÃO


QUARTA-FEIRA
DIA 19-07-2017
HR
Mod.
Sexo
Equipe
Versus
Equipe
Ch

19:00
Futsal
Fem.
SÃO PAULO

X

GRÊMIO
U

19:50
Futsal
Fem.
FLAMENGO

X

CORINTHIANS
U

20:40
Futsal
Masc.
SÃO PAULO “A”

X

SANTOS
A



LOCAL: GINASIO DE ESPORTES BEZERRÃO


QUINTA-FEIRA
DIA 20-07-2017
HR
Mod.
Sexo
Equipe
Versus
Equipe
Ch

19:00
Futsal
Masc.
GRÊMIO

X

FLAMENGO ‘B”
A

19:50
Futsal
Fem.
SANTOS

X

INTERNACIONAL
U

20:40
Futsal
Masc.
SÃO PAULO “B”

X

PALMEIRAS “A”
B



LOCAL: GINASIO DE ESPORTES BEZERRÃO


TERÇA-FEIRA
DIA 25-07-2017
HR
Mod.
Sexo
Equipe
Versus
Equipe
Ch

19:00
Futsal
Masc.
FLAMENGO “B”

X

CORINTHIANS
A

19:50
Futsal
Fem.
GRÊMIO

X

CORINTHIANS
U

20:40
Futsal
Masc.
PALMEIRAS “B”

X

VASCO
B




LOCAL: GINASIO DE ESPORTES BEZERRÃO


UINTA-FEIRA
DIA 27-07-2017
HR
Mod.
Sexo
Equipe
Versus
Equipe
Ch

19:00
Futsal
Masc.
SÃO PAULO “A”

X

GRÊMIO
A

19:50
Futsal
Fem.
SANTOS

X

CORINTHIANS
U

20:40
Futsal
Masc.
PALMEIRAS “A”

X

FLAMENGO “A”
B




LOCAL: GINASIO DE ESPORTES BEZERRÃO


TERÇA-FEIRA
DIA 01-08-2017
HR
Mod.
Sexo
Equipe
Versus
Equipe
Ch

19:00
Futsal
Masc.
SÃOPAULO “B”

X

PALMEIRAS “B”
B

19:50
Futsal
Fem.
INTERNACIONAL

X

GRÊMIO
U

20:40
Futsal
Masc.
SANTOS

X

CORINTHIANS
A

SEMIFINAIS


LOCAL: GINASIO DE ESPORTES BEZERRÃO


QUINTA-FEIRA
DIA 03-08-2017
HR
Mod.
Sexo
Equipe
Versus
Equipe
Ch

19:30
Futsal
Fem.
SORTEIO

X

SORTEIO
S/F

20:30
Futsal
Masc.
SORTEIO

X

SORTEIO
S/F




LOCAL: GINASIO DE ESPORTES BEZERRÃO


TERÇA-FEIRA
DIA 08-08-2017
HR
Mod.
Sexo
Equipe
Versus
Equipe
Ch

19:30
Futsal
Fem.
SORTEIO

X

SORTEIO
S/F

20:30
Futsal
Masc.
SORTEIO

X

SORTEIO
S/F


FINAL
                                                                                                                                    


LOCAL: GINASIO DE ESPORTES BEZERRÃO


QUINTA-FEIRA
DIA 10-08-2017
HR
Mod.
Sexo
Equipe
Versus
Equipe
Ch



Fem.
Venc. da Semifinal

X

Venc. da Semifinal
Final



Masc.
Venc. da Semifinal

X

Venc. da Semifinal
Final



Fonte: Jonas Josué Leal
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