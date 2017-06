/ / COPA DAS TORCIDAS ORGANIZADAS MASCULINO e FEMININO EDIÇÃO 2017

Vai começar uma das mais tradicionais competições do Futsal Guarantãense Copa das Torcidas Organizadas com várias Equipes tradicionais no Masculino Dez Equipes e no Feminino Seis;

Organização e Realização: COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESPORTO

Apoio: PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





Todas as informações e a cobertura deste evento aqui no blog http://tobeesporte2016.blogspot.com.br/ no http://www.roteironoticias.com.br/ e também de segunda a sexta no ENAUAN NOS ESPORTES que vai ao ar pela Radio Enauan das 11 as 11:30. Acesse www.enauan.com.br, baixe o aplicativo Radiosnet ou ligue na 1180 AM e ficar ligado em tudo que acontece no Esporte Local.

COMPOSIÇÃO DAS CHAVES MASULINO CHAVE “A” CHAVE “B” FLAMENGO “B” VASCO SÃO PAULO “A” PALMEIRAS “A” SANTOS FLAMENGO “A” CORINTHIANS SÃO PAULO “B” GREMIO PALMEIRAS “B”

COMPOSIÇÃO DA CHAVE FEMININO CHAVE “ÚNICA” FLAMENGO SÃO PAULO SANTOS CORINTHIANS GREMIO INTERNACIONAL

TABELA DE JOGOS



LOCAL: GINASIO DE ESPORTES BEZERRÃO



TERÇA-FEIRA DIA 27-06-2017 Nº HR Mod. Sexo Equipe Versus Equipe Ch 01 19:00 Futsal Masc. SANTOS



FLAMENGO “B” 02 19:50 Futsal Fem. FLAMENGO



SÃO PAULO 03 20:40 Futsal Masc. FLAMENGO “A”



SÃO PAULO “B”





LOCAL: GINASIO DE ESPORTES BEZERRÃO



TERÇA-FEIRA DIA 04-07-2017 Nº HR Mod. Sexo Equipe Versus Equipe Ch

19:00 Futsal Masc. VASCO



PALMEIRAS “A”

19:50 Futsal Fem. SÃO PAULO



SANTOS

20:40 Futsal Masc. CORINTHIANS



SÃO PAULO “A”





LOCAL: GINASIO DE ESPORTES BEZERRÃO



QUARTA-FEIRA DIA 05-07-2017 Nº HR Mod. Sexo Equipe Versus Equipe Ch

19:30 Futsal Fem. GRÊMIO



SANTOS

20:20 Futsal Fem. FLAMENGO



INTERNACIONAL





LOCAL: GINASIO DE ESPORTES BEZERRÃO



QUINTA-FEIRA DIA 06-07-2017 Nº HR Mod. Sexo Equipe Versus Equipe Ch

19:00 Futsal Masc. CORINTHIANS



GRÊMIO

19:50 Futsal Fem. CORINTHIANS



SÃO PAULO

20:40 Futsal Masc. PALMEIRAS “A”



PALMEIRAS “B”





LOCAL: GINASIO DE ESPORTES BEZERRÃO



TERÇA-FEIRA DIA 11-07-2017 Nº HR Mod. Sexo Equipe Versus Equipe Ch 10 19:00 Futsal Masc. FLAMENGO “B”



SÃO PAULO “A” 11 19:50 Futsal Fem. FLAMENGO



GREMIO 12 20:40 Futsal Masc. VASCO



SÃO PAULO “B”





LOCAL: GINASIO DE ESPORTES BEZERRÃO



QUINTA-FEIRA DIA 13-07-2017 Nº HR Mod. Sexo Equipe Versus Equipe Ch

19:00 Futsal Masc. GRÊMIO



SANTOS

19:50 Futsal Fem. CORINTHIANS



INTERNACIONAL

20:40 Futsal Masc. PALMEIRAS “B”



FLAMENGO “A”





LOCAL: GINASIO DE ESPORTES BEZERRÃO



TERÇA-FEIRA DIA 18-07-2017 Nº HR Mod. Sexo Equipe Versus Equipe Ch

19:00 Futsal Fem. FLAMENGO



SANTOS

19:45 Futsal Fem. INTERNACIONAL



SÃO PAULO

20:30 Futsal Masc. FLAMENGO “A”



VASCO





LOCAL: GINASIO DE ESPORTES BEZERRÃO



QUARTA-FEIRA DIA 19-07-2017 Nº HR Mod. Sexo Equipe Versus Equipe Ch

19:00 Futsal Fem. SÃO PAULO



GRÊMIO

19:50 Futsal Fem. FLAMENGO



CORINTHIANS

20:40 Futsal Masc. SÃO PAULO “A”



SANTOS





LOCAL: GINASIO DE ESPORTES BEZERRÃO



QUINTA-FEIRA DIA 20-07-2017 Nº HR Mod. Sexo Equipe Versus Equipe Ch

19:00 Futsal Masc. GRÊMIO



FLAMENGO ‘B”

19:50 Futsal Fem. SANTOS



INTERNACIONAL

20:40 Futsal Masc. SÃO PAULO “B”



PALMEIRAS “A”





LOCAL: GINASIO DE ESPORTES BEZERRÃO



TERÇA-FEIRA DIA 25-07-2017 Nº HR Mod. Sexo Equipe Versus Equipe Ch

19:00 Futsal Masc. FLAMENGO “B”



CORINTHIANS

19:50 Futsal Fem. GRÊMIO



CORINTHIANS

20:40 Futsal Masc. PALMEIRAS “B”



VASCO







LOCAL: GINASIO DE ESPORTES BEZERRÃO



UINTA-FEIRA DIA 27-07-2017 Nº HR Mod. Sexo Equipe Versus Equipe Ch

19:00 Futsal Masc. SÃO PAULO “A”



GRÊMIO

19:50 Futsal Fem. SANTOS



CORINTHIANS

20:40 Futsal Masc. PALMEIRAS “A”



FLAMENGO “A”







LOCAL: GINASIO DE ESPORTES BEZERRÃO



TERÇA-FEIRA DIA 01-08-2017 Nº HR Mod. Sexo Equipe Versus Equipe Ch

19:00 Futsal Masc. SÃOPAULO “B”



PALMEIRAS “B”

19:50 Futsal Fem. INTERNACIONAL



GRÊMIO

20:40 Futsal Masc. SANTOS



CORINTHIANS

SEMIFINAIS



LOCAL: GINASIO DE ESPORTES BEZERRÃO



QUINTA-FEIRA DIA 03-08-2017 Nº HR Mod. Sexo Equipe Versus Equipe Ch

19:30 Futsal Fem. SORTEIO



SORTEIO S/F

20:30 Futsal Masc. SORTEIO



SORTEIO S/F







LOCAL: GINASIO DE ESPORTES BEZERRÃO



TERÇA-FEIRA DIA 08-08-2017 Nº HR Mod. Sexo Equipe Versus Equipe Ch

19:30 Futsal Fem. SORTEIO



SORTEIO S/F

20:30 Futsal Masc. SORTEIO



SORTEIO S/F



FINAL



LOCAL: GINASIO DE ESPORTES BEZERRÃO



QUINTA-FEIRA DIA 10-08-2017 Nº HR Mod. Sexo Equipe Versus Equipe Ch





Fem. Venc. da Semifinal



Venc. da Semifinal Final





Masc. Venc. da Semifinal



Venc. da Semifinal Final







Fonte: Jonas Josué Leal