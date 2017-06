/ / Congresso Técnico do Vale do Teles Pires define as chaves e ausências de Nova Guarita e Novo Mundo

Nas falas, o presidente da Condesp, Adenil Bandeira falou sobre as ausências dos municípios de Nova Guarita e Novo Mundo na competição deste ano, ”Falta de compromisso dos prefeitos com as crianças dos municípios e com os jogos mais tradicionais do estado de MT”, outros dirigentes falaram que o esporte é único meio de combate, ao crime, drogas e melhora a saúde e o social, e que atitudes dos prefeitos fogem da realidade do principio da sociedade e do esporte em pro as crianças e adolescentes.