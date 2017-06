/ / Com 37 jogos pelo Londrina, Igor Bosel espera definir o seu futuro no clube nos próximos dias

O lateral-direito Igor Bosel chegou para reforçar o Londrina após ser eleito um dos destaques da posição no Gauchão 2016 pelo Veranópolis. De lá para cá foram 37 partidas e um gol marcado. No ano passado, ele atuou em 23 jogos e nesta temporada foram 14 partidas.





Apesar dos bons números com a camisa do Tubarão, Igor Bosel perdeu espaço no elenco comandado por Claudio Tencatti. “No começo da Série B cheguei a treinar entre os titulares, mas fui informado por membros da comissão técnica e da diretoria que o grupo de atletas estava passando por uma reformulação e que iriam contratar outros atletas, principalmente nas laterais. Desde então, passei a não ter mais oportunidades”, explicou o jogador de 24 anos.





Tendo vínculo com o Londrina até o final de novembro, Igor Bosel espera definir sua situação nos próximos dias. “Sou funcionário do clube e tenho que respeitar o contrato. Poderia me acomodar e ficar esperando o término do vínculo. Mas, não quero isso. Preciso jogar e espero resolver essa situação o mais breve possível, seja tendo novas oportunidades no Londrina ou buscando o meu espaço numa nova equipe”, concluiu.

Foto: Divulgação/Londrina

Assessor de Imprensa