/ / City Gás vence já no seu primeiro jogo na Copa Miguel Bogert de futebol 9

Neste final de semana Sábado e Domingo (03 e 04/06) teve continuidade mais uma rodada da Copa Miguel Borgert de futebol 9, com cinco jogos, que estão sendo disputada no Estádio Macedão em Guarantã do Norte/MT.





No sábado as três partidas foram marcadas por muitos gols, onde as equipes que venceram foram todos por placar elástico, onde foram marcados 22 gols. Já no domingo o placar das duas partidas foi mais equilibrado apesar de também ter saído muitos gols, foram marcados oito gols.





Na rodada deste final de semana, nos cinco jogos foram assinalados 30 gols, dando uma média de 6 gols por partidas. A outra rodada acontecerá no próximo final de semana nos dias 10 e 11 deste mês, com mais seis jogos, sendo três no sábado e três no domingo.

Confira os resultados:

Sábado,

Instituto Raoni 00 X 05 Ibak;

Juventus “A” 09 X 01 Fazenda Sol Nascente;

Black White 06 X 01 Araguaia II.

Domingo:

Juventus “B” 00 X 04 Odonto Master,

City Gás 03 X 01 Lumicenter/Spartakus.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias (Fotos: Célio Ribeiro)