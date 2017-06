/ / Cinco menores e um adulto são pegos por roubos no Nortão; cinco armas apreendidas

As prisões ocorreram no município de ColíderMT, ontem (quarta-feira 28/06). De acordo com o boletim de ocorrência, após o roubo a uma sorveteria, a Polícia Militar conseguiu localizar dois suspeitos (um adulto e um adolescente) na entrada do bairro Celídio Marques.





Com eles foram encontrados dinheiro, produtos roubados na empresa e um revólver calibre 38. Ao serem questionados sobre outros roubos na região, acabaram confessando que na casa de um deles haviam mais algumas pessoas que teriam participado do roubo na casa de um vereador, ocorrido na última terça-feira.





A PM foi até o local e mais três adolescentes foram apreendidos. Pelo menos mais três conseguiram fugir. Na casa foram encontradas quatro espingardas, aparelhos eletrônicos, joias e outros objetos roubados da casa do vereador.





No dia crime a família ficou por cerca de seis horas em poder dos bandidos. A PM continuou as buscas aos outros suspeitos e durante a madrugada mais um adolescente foi detido. Os outros são procurados. Cerca de 12 policiais participaram da ação.

Por Só Notícias/Débora Lobo ( fotos: assessoria)