/ / Capotamento no Nortão deixa um morto e três feridos

O acidente envolvendo um Fiat Strada branco foi esta tarde, na MT-208, a cerca de 45 quilômetros de Alta Floresta, sentido Nova Monte Verde.





De acordo com o sargento do Corpo de Bombeiros, Dimas Malheiros, a passageira do veículo, Flávia Kunz, 66 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A motorista e duas crianças, que não tiveram as identidades divulgadas, foram encaminhadas ao hospital em Alta Floresta.





O atual estado de saúde delas não foi informado. O sargento também relatou que a suspeita seria que motorista teria perdido o controle da direção, saído da pista, capotado e atingido um barranco.





Essa versão ainda será apurada pela perícia. Flávia está sendo velada na capela da Pax Nossa Senhora Aparecida, no setor F, em Alta Floresta. O horário do sepultamento ainda não foi definido pelos familiares.

Por S ó Notícias/Débora Lobo (foto: Rádio Progresso)