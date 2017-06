/ / Candidatos podem se inscrever como professores bolsistas do PRONATEC para Guarantã do Norte

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso –SECITEC torna público o Edital de cadastro de reserva, para professores candidatos atuarem nas Escolas Técnicas Estaduais de Educação Profissional e Tecnológica, através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC. O programa tem como objetivo ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica.





As inscrições para os professores interessados ocorrem de 30 de Maio a 08 de Junho de 2017 e podem ser feitas por email, ou trazendo toda a documentação exigida, conforme edital, na Assessoria Pedagógica de Guarantã do Norte, durante a vigência das inscrições. É necessário salientar que o candidato deve apresentar a Ficha de Inscrição e demais documentos que o edital exige.





O processo de Seleção dos candidatos a professores bolsistas se dará através de Prova de Título, Avaliação Curricular e Desempenho Didático.

Para Guarantã do Norte serão ofertados dois cursos técnicos de nível médio: Técnico em Agropecuária e Técnico em Restaurante e Bar. Portanto, serão duas turmas, com 25 alunos cada, com duração média do curso de dois anos e com previsão de início em 02 de Agosto desse ano.





O perfil do profissional para atender essas duas turmas está disposto no edital e necessitará, prioritariamente, de professores graduados em Agronomia, Gastronomia, Hotelaria, Letras/Inglês, Matemática e Administração. Profissionais graduados em outras áreas de formação também podem se inscrever para os cursos ofertados em Guarantã do Norte.





Para saber todas as informações os interessados podem acessar o edital neste endereço: http://www.secitec.mt.gov.br/download.php?id=308227





Por Marcio Szymczak

Assessoria Pedagógica de G uarantã do Norte.