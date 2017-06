/ / Cachoeira da Serra: PM encontra gado que era transportado por caminhoneiro que foi morto e prende vaqueiro

Policiais Militares de Cacheira da Serra prenderam o vaqueiro; EDSON PEDRINHO DE SOUZA LIMA, "Edinho". O mesmo pode ter algum envolvimento na morte do caminhoneiro.

RELATO DA (GU). Que por volta das 12hs a senhora Andreia Rocha de Paula, procurou a GU composta pelo TEN. RABELO, CB MISAEL, CB FERNANDO e SD RUAN, para informar que em um pasto arrendado pelo seu esposo; EDSON PEDRINHO DE SOUZA LIMA, se encontrava bovinos que não seriam de sua propriedade com porte de animais para abate, após constatar que realmente existia tais animais, informamos ao DPC FRANCIMAR que solicitou apoio do SGT FRANCINEY de Castelo de Sonhos, o qual trouxe consigo um vaqueiro que identificar os animais, confirmando que estes eram produto do latrocínio ocorrido no dia 01/06/2017.

Após a identificação dos animais, seguimos em diligência para localizar o Sr. EDSON PEDRINHO DE SOUZA LIMA, "Edinho", o qual foi localizado em uma fazenda a 7 Km de Cachoeira da Serra, o mesmo foi preso e conduzido pelo DPC FRANCIMAR para Castelo de Sonhos, onde serão tomadas as providências cabíveis.

Fonte: Junior Ribeiro e PM

(Vitima e o caminhão que foi abandonado)

Fonte: Junior Ribeiro e CPR X - 7° CIPM/Novo Progresso