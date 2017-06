/ / BRASILEIRÃO: Corinthians empata, Palmeiras vence a 1ª fora e São Paulo perde em casa

Nenhum mandante conseguiu vencer neste domingo.

Por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 18 (AFI) - O Corinthians pode perder a liderança do Campeonato Brasileiro no final da oitava rodada. Neste domingo, quando foram disputados seis jogos, o Timão tropeçou jogando fora de casa e pode ser ultrapassado pelo Grêmio, que fecha a rodada na segunda. Ainda na parte debaixo da classificação, o Palmeiras venceu a primeira fora de casa, enquanto o São Paulo perdeu para o Atlético-MG fora de casa. Nenhum mandante conseguiu vencer.

O confronto entre o líder e o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro terminou sem gols. Corinthians e Coritiba se enfrentaram no Couto Pereira, mas ninguém conseguiu balançar as redes.

Com o empate, o time paulista chega a 20 pontos, na primeira colocação do campeonato. O Coritiba, com cinco pontos a menos, é o terceiro. Quem gostou do resultado foi o Grêmio, que está em segundo com 18 pontos e pode assumir a ponta, mas só entra em campo na segunda-feira, no Mineirão, contra o Cruzeiro.

O Palmeiras, finalmente, somou pontos como visitante neste Campeonato Brasileiro. E foi em grande estilo. Com gols de Róger Guedes, Keno, Mina e Willian, o atual campeão brasileiro derrotou o Bahia por 4 a 2, em Salvador, impôs ao adversário a sua primeira derrota na Fonte Nova e se afastou das últimas colocações.

A vitória leva o Palmeiras aos dez pontos e distancia o time da zona de rebaixamento. O Bahia tem o mesmo número de pontos, mas está logo à frente pelos números de gols marcados (13 a 11).

Quem também conquistou a primeira vitória fora de casa foi o Botafogo. Na Arena Condá, o time carioca bateu a Chapecoense, por 2 a 0. Roger e Rodrigo Pimpão foram os autores dos gols. Apesar do tropeço diante de seus torcedores, a Chapecoense continua na zona de classificação para a Copa Libertadores, em quinto lugar, com 13 pontos. Já o Botafogo, que não venceu nas primeiras cinco partidas fora de casa, chegou aos 12 e encostou nos primeiros colocados.

QUE FASE...

Jogar com o nome dos heróis de 1992 nas costas, como Zetti, Raí e Palhinha, não parece ter inspirado os atuais jogadores do São Paulo. No dia em que homenageou ex-jogadores comandados por Telê Santana pelos 25 anos do primeiro título da Libertadores, o Tricolor teve pouco a comemorar.

O time perdeu a primeira em casa no Campeonato Brasileiro, após levar 2 a 1 do Atlético-MG, tarde deste domingo, no Morumbi, na capital paulista. Destaque negativo para falha grotesca do zagueiro Lucão, que deu "passe" para gol da vitória do atacante Rafael Moura, no duelo foi válido pela oitava rodada.

Este foi o terceiro jogo sem vitórias do São Paulo, sendo duas derrotas e um empate. A sequência derruba o clube para a parte debaixo da classificação, com dez pontos, e a pior campanha entre os paulistas. Fica atrás de Corinthians (20 pontos), Santos (13), Ponte Preta (11) e Palmeiras, que tem dez, mas leva vantagem no saldo de gols.Os mineiros, por outro lado, respiram mais aliviados com a importante vitória longe de Minas Gerais. O Galo chegou aos nove pontos e deixou a zona do rebaixamento pelo menos de forma provisória.

Com um gol aos 49 minutos do segundo tempo, o Flamengo buscou o empate, por 2 a 2, com o Fluminense, no quinto Fla-Flu nesta temporada. O duelo foi disputado no Maracanã, com quase 40 mil torcedores.

O tricolor vai espantando a má fase, embora não vença há quatro jogos, chegando aos 11 pontos, mesma pontuação do Flamengo, que ainda não convenceu por ter investido pesado em reforços. Ambos estão um pouco abaixo da zona de classificação à Copa Libertadores.

MAIS UM...

Para completar o péssimo dia dos visitantes, o Sport acabou derrotado pelo Vitoria, por 3 a 1, no clássico nordestino disputado na Ilha do Retiro em Recife. Uillian Correia, Kanu e André Lima marcaram para os baianos, enquanto Diego Souza fez o de honra.

Os times inverteram de posição na tabela e o Sport acabou entrando na zona da degola. As duas equipes tem oito pontos, mas o Vitória leva vantagem no saldo de gols (-1 a -5).

Confira os resultados da 8ª rodada Atlético-GO 0 x Veja mais informações sobre o jogo 1 Atlético-PR Vasco 1 x Veja mais informações sobre o jogo 0 Avaí Santos 0 x Veja mais informações sobre o jogo 0 Ponte Preta Coritiba 0 x Veja mais informações sobre o jogo 0 Corinthians Fluminense 2 x Veja mais informações sobre o jogo 2 Flamengo-RJ São Paulo 1 x Veja mais informações sobre o jogo 2 Atlético-MG Bahia 2 x Veja mais informações sobre o jogo 4 Palmeiras Chapecoense 0 x Veja mais informações sobre o jogo 2 Botafogo Sport 1 x Veja mais informações sobre o jogo 3 Vitória