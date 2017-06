/ / Através de paródia, acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo estudam sobre Arquitetura do Renascimento

Os acadêmicos do 2º semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte participaram do evento História Musical, que aconteceu durante a disciplina História da Arquitetura e Urbanismo II, ministrada pela professora Priscila Werlang e consistiu em produzir e apresentar paródias de músicas.





Segundo a professora, o evento teve o objet ivo de auxiliar o conhecimento e aprendizado dos acadêmicos quanto aos conteúdos dos movimentos pertencentes à Arquitetura do Renascimento através da música, trabalhando com leveza e descontração, ou seja, uma forma de se “aprender brincando”.



No dia 23 de março, foi realizado o sorteio dos temas e divisão dos grupos, logo em seguida, apresentação do trabalho pela professora em forma de paródia (um pequeno incentivo para o início dos trabalhos).

No dia 30 de março, houve o início das atividades: Escolha das músicas e melodias e lançamento das ideias e pontos principais para o início das letras das músicas. No dia 11 de maio, foi realizada a apresentação dos trabalhos: Música, letra, vídeos e coreografias.

Confira a apresentação da paródia dos acadêmicos: https://www.youtube.com/watch?v=adcphCGW3-E Ascom/FCSGN Fotos cedidas pelos acadêmicos