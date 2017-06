/ / Adolescente é atingido de raspão por um tiro de espingarda em Guarantã do Norte

Um adolescente de 14 anos, acabou sendo atingido por um disparo de arma de fogo, após homem atirar contra sua família, na madrugada desta sexta-feira (23), em Guarantã do Norte.

A Polícia foi acionada e o informante relatou que, em uma residência na rua dos Pinheiros bairro Centro, em Guarantã do Norte/MT, um homem estava em posse de uma espingarda e atirando contra uma família pela a janela de sua casa.

De imediato a Polícia se deslocou até o local, onde encontrou o adolescente já ferido.

Segundo as vítimas o suspeito identidade como Roberto Pertusati, fez vários disparos contra as mesmas. Em determinado momento um dos disparos veio atingir de raspão as costas do menor.

Após a ação Roberto invadiu-se do local, tomando rumo ignorado. O menor foi encaminhado para o hospital, para atendimento médico.

Em revista na casa do suspeito foi encontrado uma espingarda calibre 28, cinco cartuchos calibre 28, vinte cartuchos calibre 32, todos intactos e um projetil deflagrado.

Após a vistoria, a Polícia fez rondas no intuito de localizar Roberto, mas não obteve êxito. Não se sabe o motivo que levaram o suspeito a atirar contra a família.

Por O Território