/ / ACRINORTE GENÉTICA CHEGA AO ÚLTIMO DIA EM SINOP COM MAIS INTERESSE DE PÚBLICO

A 4ª Acrinorte Genética, feira de melhoramento genético, chega hoje ao seu último dia de atividades durante a 33ª Exponop. De acordo com o diretor de Pecuária da Acrinorte, Fernando Porcel, aumentou o interesse do público no evento. “Está excelente, sendo prestigiada por profissionais da área, como zootecnistas, veterinários, agrônomos e também por pecuaristas”, explicou, ao Só Notícias/Agronotícias.

Segundo Porcel, a busca dos produtores pelas informações disponibilizadas se deve ao alto custo da pecuária no Estado. “É um processo o qual o pecuarista está percebendo que é necessário para melhorar a rentabilidade. Hoje, a pecuária é de baixa rentabilidade. Por isso, o pessoal está buscando as novas tecnologias”, destacou.

Esta manhã, foram realizadas palestras sobre seleção de touros da raça Braford, utilização de jovens reprodutores em projetos de melhoramento genético e seleção e produção de touros em larga escala. Também houve visita nos pavilhões de gado e mesa redonda para discussões. Esta tarde, haverá novo ciclo de palestras, mesa redonda e visita nos pavilhões.