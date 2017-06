/ / Acadêmicos de Pedagogia da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte realizam exposição "Oficina de Brinquedos"

Os acadêmicos do 3º semestre do curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte realizaram, no dia 8 de junho, uma exposição de brinquedos confeccionados com materiais recicláveis durante a disciplina “Oficina de Brinquedos”, ministrada pela prof. Ana Márcia Soecki.





A exposição é o resultado final do trabalho desenvolvido durante o semestre e equivale também ao encerramento das atividades da disciplina. A turma foi dividida em grupos com temas específicos, como: Cantinho da Leitura, Jogos e Brinquedos, Contação de Histórias e Cantinho Faz de Conta.



Segundo a prof. Ana Márcia, esta disciplina proporciona aos futuros pedagogos, que irão atuar na Educação Infantil e anos iniciais, as competências necessárias para o desenvolvimento de atividades lúdicas. Ascom/FCSGN