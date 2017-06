/ / Acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte realizam visita técnica ao Loteamento Urbano Cidade Jardim

Os acadêmicos do segundo semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte realizaram uma visita técnica ao Loteamento Urbano Cidade Jardim, em Guarantã do Norte, atividade referente à disciplina de Topografia, ministrada pela prof.ª Ethiane Agnoletto





Segundo a prof.ª Ethiane, o principal objetivo da visita foi instigar o olhar clínico dos discentes para o relevo topográfico em um loteamento urbano, observando as principais vantagens e desvantagens referentes ao desnível da superfície: “Um bom projeto deve contemplar o melhor aproveitamento da área em questão em termos de quantidade de lotes, vias e espaços públicos sem, no entanto, prejudicar o uso posterior dos ocupantes do loteamento.





Deve se adequar ao relevo e topografia do solo de forma a gerar vias e terrenos os mais planos possíveis, evitando perigo de desmoronamento ou pontos passíveis de enchentes. Além disso, deve levar em conta as condições naturais como a direção predominante dos ventos, posição do sol, e incidência pluviométrica (chuvas)”, explicou.



Após estudos realizados em sala, que consistiram em leitura do folder de “vendas” do loteamento, aula teórica sobre os conceitos de loteamento e desmembramento e geração de perfil topográfico W-E, foi realizada a visita in loco ao Loteamento Cidade Jardim, para visualizar os conceitos adquiridos em sala de aula, concluindo, desta forma, as atividades. Ascom/FCSGN Fotos: Ethiane Agnoletto e acadêmicos.