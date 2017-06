/ / Acadêmicos de Administração da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte realizam visita técnica à Águas de Guarantã

Com o objetivo de promover o contato com a realidade de uma empresa e divulgar a profissão de administrador no meio organizacional, os acadêmicos do 5º semestre do curso de Administração da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte realizaram uma visita técnica à Águas de Guarantã, no dia 10 de junho. A visita foi uma atividade da disciplina “ Logística Empresarial”, ministrada pela Prof.ª Ma. Lucelia Aparecida Rothermel.



Durante a visita, os acadêmicos tiveram a oportunidade de conhecer a empresa, fazer perguntas ao gestor sobre o seu funcionamento, processos e políticas departamentais para identificar as ferramentas administrativas estudadas em sala de aula, na prática diária de uma organização.

De acordo com a Prof.ª Lucelia, a atividade foi importante para que os acadêmicos pudessem experienciar as rotinas interdepartamentais e confrontar com as premissas teóricas, percebendo que as mesmas estão presentas na realidade empresarial. Ascom/FCSGN Helio Yassuo Fotos: Lucelia Aparecida Rothermel