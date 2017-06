/ / Acadêmicos da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte participam da VI Mostra Científica

Os acadêmicos da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte participaram durante os dias 22, 23 e 24 de junho da VI Mostra Científica, que contou com a exposição das pesquisas realizadas em várias áreas do conhecimento pelos acadêmicos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Letras, Pedagogia, Psicologia, Arquitetura e Urbanismo e Farmácia. Além da exposição em banner, os acadêmicos realizaram a apresentação de sua pesquisa.



A Mostra é o resultado de pesquisa realizada durante todo o semestre, na disciplina Iniciação Científica. Com temas relevantes e atuais, a iniciativa visa estimular e divulgar a produção de trabalhos científicos que possam contribuir significativamente para o desenvolvimento de uma área do conhecimento.

O intuito principal da disciplina Iniciação Científica é ofertar ao acadêmico o acesso a produção científica, leituras direcionadas, produções práticas ligadas ao currículo do curso, realizar atividades de interação social com a comunidade, externalizar o conhecimento debatido e criado dentro da IES no sentido de aproximar os entes sociais bem como os acadêmicos à realidade do entorno.

Segundo a diretora geral da IES, prof. Fabiana Varanda Jorge através da Mostra, os acadêmicos puderam trabalhar em formato interdisciplinar e em conjunto, favorecendo assim a integração acadêmica bem como a troca de experiências profissionais e pessoais, agregando valores à formação dos mesmos, objetivando a aplicabilidade dos temas pertinentes ao perfil e formação profissional buscadas dentro das diretrizes nacionais de cada curso em questão. Ascom/FCSGN