/ / A cidade de Guarantã será o principal polo do extremo norte de Mato Grosso

O Município de Guarantã do Norte comemora neste dia 2 de junho, 36 anos de fundação. Todavia, sua emancipação ocorreu há 31 anos. Com sua localização geográfica privilegiada (porta de entrada de Mato Grosso através do eixo da BR-163) a cidade vive um momento de grande expectativa e crescimento. Com a eleição do jovem prefeito, Érico Stevan, de 38 anos, a cidade deu uma guinada de 360 graus.





Com um perfil empreendedor, Érico assumiu a administração determinado a promover grandes transformações, impondo um ritmo eficaz de trabalho. Os resultados apareceram tão rápido que surpreendeu a sociedade.

A meta do prefeito é promover melhoria na qualidade de vida da população e consolidar Guarantã do Norte como a principal cidade polo na região, com ênfase para a Educação e Saúde.

O prefeito concedeu a seguinte entrevista, reafirmando seu compromisso com a população de Guarantã do Norte.

Perguntas -

Guarantã do Norte está comemorando 36 anos de fundação. Qual a notícia boa que o senhor, como prefeito do município, tem para anunciar para a população?

R - Guarantã é uma cidade em pleno crescimento e vem se destacando como um importante polo do extremo norte de Mato Grosso. Uma cidade que já se tornou polo há anos na área da saúde, mas foi perdendo isso em algumas administrações que não tiveram este foco. Na nossa administração, estamos revendo isto e trabalhando para consolidar Guarantã como uma cidade polo no setor de saúde. E também como um polo educacional. Nestes dois segmentos as perspectivas é que vamos avançar muito. Guarantã é uma cidade onde já discutimos o curso de Medicina. Hoje com enfermagem, farmácia e Odontologia já aprovados para o ano que vem. Então, são vários cursos que estamos trazendo para Guarantã e Guarantã ganhará muito com estas conquistas. É uma cidade que cresce e que mais arrecada aqui no extremo norte. No tocante à administração, a gente vem investindo, apoiando e dando qualidade de vida a nossa população.

Pergunta-

Qual a avaliação que o senhor faz deste 5 meses de administração?

R- Em cinco meses nós conseguimos revolucionar totalmente a saúde. Antes você ia no hospital e não tinha soro, não tinha uma agulha. Hoje nós temos remédio lá no PSF da linha 38, na zona rural. Temos todos os PSFs, os 9 existentes, com médicos e remédios.Isso sem contar o hospital municipal que está passando por uma reforma com mais de 500 mil de investimentos, sendo recursos próprios.Estamos investindo o dinheiro do povo com seriedade e realmente proporcionando qualidade de vida e saúde à população.Vemos muito a mídia local, como TV e rádio, nos criticarem. No entanto, deixamos de fazer este gasto que foi quase R$ 1 milhão de reais em dois anos e investimos realmente na saúde da população e na infraestrutura do município.

Pergunta-

O senhor está há 5 meses no mandato. Neste período já deu para saber se é possível fazer o que foi proposto na campanha eleitoral?

R - Na verdade eu não precisei de cinco meses.Tenho uma história política de 8 anos no município, 4 de vice-prefeito e 4 de vereador.Tenho formação em ciências contábeis e sou pós graduado em gestão pública.Me preparei para estar neste cargo.Na verdade, a gente estudou tudo isso, viveu a prática de tudo isso. Então, fiz propostas conscientes e que iria cumprir realmente.Tenho cumprido até mesmo além dos compromissos de campanha.Tínhamos um compromisso de em 2 anos comprar uma ambulância.Mas com cinco meses compramos duas ambulâncias zero quilômetro para o município. Então estamos fazendo um trabalho, aplicando o dinheiro público de forma correta, de forma justa, como propomos em campanha e vamos fazer muito mais do que tínhamos no nosso plano de governo.

Pergunta-

O setor de Saúde era um gargalo em Guarantã na administração anterior. No entanto, no primeiro mês de seu mandato, o atendimento no hospital e nas Unidades de Saúde, melhorou sobremaneira. Não falta remédio para a população, tem médicos e investimentos. Como conseguiu resolver em um mês o que a ex-prefeita não resolveu em 4 anos?

R- Tudo que digo é que você tem que ter compromisso com a população, e nós temos. Não fizemos mágica nenhuma. Só aplicamos o dinheiro público corretamente. Nós [eu e a equipe] respeitamos o dinheiro público.Foi isso que fiz! Agora, independentemente das administrações que passaram, [quero parabenizar todos osprefeitos e prefeita que passaram, cada um fez sua parte, uns mais, outros menos], mas a nossa administração, pregou isso em campanha. Então, não tem segredo.

O dinheiro vem e temos que aplicar em qualidade de vida e em tudo que tiver e for em prol da população. O dinheiro não é nosso. O dinheiro é público e temos que dar este retorno à população.

Pergunta-

Que obras importantes vão ser feitas em Guarantã do Norte nos próximos três anos?

R- Como eu falei no início, nós vamos revolucionar Guarantã do Norte.Estamos primeiro arrumando a casa. Como todos sabem, aqui não tinha médicos, não existia remédios, além do grave problema da questão de infraestrutura. Já mudamos esta realidade com um trabalho sério e eficaz. Nós temos hoje mais de 400 quilômetros de estradas cascalhadas.Cascalhamos estradas no período chuvoso.Época em que algumas administrações ficavam pensando o que iriam fazer, a gente já estava lá cascalhando as estradas. Então, nossa administração é uma administração empreendedora. Falei isso em campanha, que iria trabalhar com determinação e ousadia, visando soluções para a sociedade. E estamos fazendo isso.Vamos continuar a fazer isso em Guarantã do Norte nestes quatro anos.Vamos fazer o melhor de nós. Claro que tudo isso tem uma pessoa que manda lá em cima, que é Deus, que a gente coloca na frente de tudo. Mas me elegi prefeito com propostas de mudanças e vamos promover transformações sociais! Fazer realmente o que a gente se propôs.

Pergunta-

Como o senhor vê Guarantã do Norte no final de seu mandato?

R- Guarantã do Norte já é uma cidade polo e vamos consolidar este processo e provar, com as nossas realizações, que realmente somos uma cidade polo desta região de Mato Grosso.

Pergunta -

Como tem sido seu relacionamento com a Câmara Municipal? O senhor considera que os vereadores são parceiros da administração?

R- Estamos tranquilos.Temos vereadores que apoiam a administração, até por vinculo de amizade que temos, porque já fui vereador.Então, alguns vereadores como a vereadora Edileusa, vereador Zilmar, vereador Davi, trabalharam comigo na Câmara, sabem da nossa seriedade, sabem como a gente trabalha e eu conheço eles. Sei da seriedade deles. Tem os vereadores novatos, como a Kátia, que é nossa líder na Câmara, vereador Silvinho e Irmão Alexandre, que estamos sempre conversando. Os demais vereadores não me procuram. Infelizmente eu tenho 40 mil habitantes para cuidar. Então, não tenho tempo para perder com vereador. Vereador é pago para ir fiscalizar e tem que fazer isso. Eu fui vereador e sei o papel de um parlamentar. Parabenizo a todos que fazerem este papel corretamente, como esses seis que eu citei. O vereador é pago para fiscalizar o prefeito e acho que eles tem que fazer isso mesmo.Agora, se o vereador fica falando mal, nada melhor que o tempo para responder. Nós estamos aqui para trabalhar. Como eu falei, eu não tenho tempo para ficar rebatendo críticas. Eu tenho que trabalhar e mostrar realizações para a população. Fui eleito com aproximadamente 5 mil votos, de pessoas que confiaram em mim para administrar Guarantã. E é isso que estou fazendo junto com a minha equipe.

Pergunta-

Que mensagem o senhor deixa para a população nesta data em que o município comemora aniversário de 36 anos?

R - Parabenizo todas as pessoas que acreditam neste município, independente que sejam pioneiras ou que estão chegando agora. Guarantã é uma cidade muito promissora, deixou de ser a última cidade de Mato Grosso e passou a ser a primeira com a divisa com o Pará.

Guarantã é realmente a entrada do portal da Amazônia e nós vamos investir muito nisso. Então a população deve acreditar e investir em Guarantã, pois aqui é uma cidade muito promissora. E agora, com nossa administração empreendedora vai crescer muito mais.

Por Jornal Mato Grosso do Norte