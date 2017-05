/ / Vereador é suspeito de assassinar "fuminho" em Novo Mundo

O homicídio ocorreu na no centro da cidade Novo Mundo-MT, na manhã da quinta-feira (04-05). Segundo a Polícia Militar, os disparos atingiram as costas, pescoço e abdômen de José Plínio Fernandes da Silva, 53 anos.

Testemunhas teriam visto discussão e luta corporal entre vítima e assassino.

O suspeito de ter atingido a vítima com pelo menos 4 disparos de arma calibre 38 é o vereador do Município de Novo Mundo, Marcos Antônio Bessa, o Marquinhos. A motivação do crime será investigada pela Polícia Judiciária Civil.

Até o fechamento dessa matéria ninguém foi preso e o vereador não foi encontrado para comentar o caso.

Por Joel Teixeira