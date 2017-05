/ / Venda de automóveis novos cai 20% em Mato Grosso

Os emplacamentos de veículos em todos os segmentos tiveram uma queda de 20,57%. Em março, foram vendidas 27.127 unidades contra 21.547 em abril. Os dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotivos (Fenabrave) – Regional Mato Grosso.

As vendas de automóveis e comerciais leves em Mato Grosso tiveram uma queda de 19,58% em abril na comparação com março. De 3.222, as vendas caíram para 2.591. No segmento de motos, o mais afetado, a retração foi de 24,01%. Em março foram vendidas 2.899 e 2.203 em abril.

No segmento de caminhões, a queda foi de 20,55%. Em março foram emplacados 146 veículos contra 116 em abril. No segmento de implementos rodoviários, houve um aumento 45,05%. Em março foram vendidas 111 unidades, enquanto que em abril 161.

Na comparação com abril de 2016 e observando todos os veículos, a retração foi de 16,22%. Em abril deste ano, foram vendidas 5.241 unidades de todos os segmentos, enquanto que em abril do ano passado foram vendidas 6.256.

Um dos fatores que explicam essa acentuada queda foi o excesso de feriados no mês de abril, que teve três finais de semana consecutivos, provocados pela Semana Santa, Dia de Tirantes (21) e o Dia do Trabalhador (1º de maio). “Além disso, não estamos conseguindo recuperar o que foi vendido ano passado e em anos anteriores”, disse o presidente da Fenabrave Regional Mato Grosso, Manoel Guedes, por meio da assessoria.