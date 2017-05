/ / Um dos líderes do elenco, João Ricardo espera repetir 2015 e levar o América-MG de volta à Série A

Na próxima sexta-feira (12) vinte equipes iniciam a disputa por quatro vagas na elite do futebol brasileiro. Com 142 jogos pelo América-MG, o goleiro João Ricardo é uma das referências do elenco comandado pelo treinador Enderson Moreira.

Na sua quarta temporada defendendo as cores do Coelho, o arqueiro já viveu a experiência de um acesso pelo o clube mineiro.





Ciente das dificuldades que a competição oferece, João Ricardo espera repetir 2015 e finalizar a temporada com o objetivo alcançado. “A Série B é uma competição muito traiçoeira. O segredo é manter uma regularidade.





Uma sequência negativa pode colocar todo um trabalho em risco. Portanto é importante manter o foco durante todo o campeonato para que no final do ano a gente possa comemorar esse acesso que é muito importante para o clube e também para os jogadores que fazem parte desse elenco”.





Aos 28 anos, João Ricardo acredita que o clube está com um grupo bastante equilibrado e preparado para lutar na parte de cima da tabela. “Temos jovens valores surgindo e que querem mostrar serviço e atletas muito experientes que vão nos ajudar bastante ao longo da competição.





A diretoria está procurando reforçar ainda mais o elenco e tenho certeza que vamos brigar por uma vaga até as últimas rodadas”, finalizou o camisa 1.

A estreia do América-MG acontece nesta sexta-feira (12), às 21h30, contra o Náutico, no Recife.



Foto Anexada: Divulgação/América-MG Foto Anexada: Divulgação/América-MG

Assessor de Imprensa