/ / Tricampeão mundial de kickboxing participará de Hullks em Cuiabá

O evento principal será no sábado, mas haverá atividades complementares na sexta (26), sábado (27) e domingo (28.05)

O 3º Hullks Fight Championship, um torneio de luta em pé que ocorre neste sábado (27.05), a partir das 19h, num ringue montado dentro da Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), terá a presença do tricampeão mundial de kickboxing, Paulo Cesar Zorello. E, além de assistir as lutas, a lenda do esporte ministrará um seminário para lutadores, árbitros e estudantes de educação física na véspera das lutas, na sexta-feira (26.05), das 19 às 21h30, também na Arena Pantanal.





O presidente da Federação de Kickboxing do Estado de Mato Grosso (FKBEMT), Rodrigo Pouso conta que o Hullks terá a maior premiação da região, contará com a participação de 18 lutadores e o total de 13 lutas. Segundo ele, além das lutas, outro ponto forte do evento será a presença do três vezes campeão mundial de kickboxing pela Wako (World Association of Kickboxing Organizations) e presidente da Confederação Brasileira de Kickboxing (CBKB), Paulo Zorello.





Programação





Sexta-feira (26.05)





Seminário – das 19 às 21h30, na Arena Pantanal (Valor: Não filiado R$100 / filiado R$70);





Exame de faixas – das 21h30 às 22h30, na Arena Pantanal (Valor: 1º Dan R$800 / 2º Dan R$1.500 / 3º Dan R$ 2.200 / Filiação R$150);





Pesagem dos lutadores – das 18 às 22h, no piso 2 do Pantanal Shopping (entrada livre);





Parque de diversões Colossu disponível na Arena Pantanal, em frente ao portão H;





Sábado (27.05)





Curso de arbitragem – das 08 às 13h e das 14 às 17h, na Arena Pantanal (Valor: R$150);





Hullks Fight Championship – a partir das 19h, na Arena Pantanal (Valores informados abaixo);

Parque de diversões Colossu disponível na Arena Pantanal, em frente ao portão H;





Domingo (28.05)





Curso de arbitragem (continuação) - das 09 às 13h, na Arena Pantanal;





O seminário será ministrado por Paulo Cesar Zorello e o curso de arbitragem por Alfredo Antônio Oliveira. Informações sobre inscrições por (65)99983-9575 ou (65)98148-6845;





Parque de diversões Colossu disponível na Arena Pantanal, em frente ao portão H.





Ingressos





Ingressos disponíveis na Casa de Festas, nos pontos comerciais no Goiabeiras Shopping e no Pantanal Shopping, em horário comercial de segunda à sábado, das 10 às 20h, ou pela internet ( http://www.casadefestas.net/e ventos/evento.asp?id=1186 ). Nos valores abaixo:





Setores 118 - 122 (Inteira: R$20 / Meia: R$10)





Setores 119 - 121 (Inteira: R$40 / Meia: R$20)





Setor 120 (Fileiras A – J / Inteira: R$120 / Meia: R$60)





Setor 120 (Fileiras O – CC / Inteira: R$80 / Meia: R$40)





Setor 120 (Fileiras L – N / PCD)





Bastidores





O 3º Hullks Fight Championship é uma realização da Federação de Kickboxing do Estado de Mato Grosso (FKBEMT) com apoio da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc-MT), Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer (Sael-MT), Gabinete de Comunicação (Gcom), Hullks Fight School, Colossu Buffet Park, Pantanal Shopping, Tudo Perto, Lela Store e Icaiman e com patrocínio da Lac Concurso e da Cervejaria Mil e Quinhentos.





Texto: Junior Martins / assessoria FKBEMT

Foto: Rogério Fratarcangelli/FKBEMT