/ / Trabalhador rural é encontrado sem vida debaixo de trator em Guarantã do Norte

O homem localizado sem vida se trata de Alcino Pereira da Costa Neto de 66 anos, a suspeita é que ele estava trabalhando nesta quarta-feira (17-05) quando caiu do trator e o mesmo passou por cima dele.

A Polícia Técnica foi acionada para investigar o caso e liberar o corpo. O próprio dono do sítio que procurou e informou a Delegacia de Polícia.





Os trabalhos fúnebres, foi realizado pela Funerária Pax Memorial e o ato fúnebre será realizado na Capela Mortuária ao lado da PAX MEMORIAL, á partir das 19h:30min de 18/05. O sepultamento acontece no dia 19/05, ás 08 horas, no cemitério municipal de Guarantã do Norte.