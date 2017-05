/ / Times da casa avançam de fase na rodada da Copa Centro América de Futsal

Com rodadas em Colíder, Itaúba e Paranatinga, os times balançaram as redes 67 vezes, com destaque para o Arão Futsal e Real Paratinguense que fizeram 15 gols cada.

Por Globo Esporte.com, Cuiabá, MT

Itaúba, Copa Centro América de Futsal (Foto: Assessoria) Pelo grupo 2, no ginásio Bezerrão em Paranatinga, os donos da casa Real Paratinguense abriu a rodada contra o campeão de 2015, Arão Futsal. O jogo terminou tudo igual, em 6 a 6. Os dois times confirmaram o favoritismo do grupo, e venceram o União Rondonópolis Futsal por goleada. O Arão fez 9 a 3, e o Real aplicou 9 a 5. Na classificação geral, o Arão Futsal em primeiro, e o Real Paratinguense em segundo, se classificaram.

Em Itaúba, o ginásio Mateus Stevanato foi o palco dos jogos do grupo 10. Na estreia, o anfitrião Itaúba perdeu para o Claudia por 3 a 1. Mesmo placar que o Independente de Nova Monte Verde derrotou o time de Claudia no segundo jogo. Com tudo embolado no grupo, a vitória do time da casa sobre o Independente por 4 a 2, garantiu o Itaúba em primeiro do grupo, seguido do time de Nova Monte Verde, que também garantiu a classificação.

VEJA AQUI A TABELA DA COPA CENTRO AMÉRICA DE FUTSAL http://copacentroamerica.com.br/2017/CopaCentroAmerica_tabela_2017.pdf

Na cidade de Colíder, os jogos do grupo 11 foram no ginásio Fraternal. Na primeira partida, os donos da casa venceram o AFNC/Nova Canaã por 4 a 2. Na segunda rodada do grupo, o Apiacás empatou em 3 a 3 com o AFNC/Nova Canaã. Com esse empate, e uma vitória sobre o Colíder Futsal na última rodada 2 a 1, o time do Apiacás carimbou o primeiro lugar do grupo, com o Colíder em segundo.