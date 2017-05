/ / Teve inicio a 2º Copa Miguel Borgert de futebol 9 em Guarantã do Norte

A segunda edição do campeonato está sendo disputado por vinte equipes, divididas em cinco chaves com quatro equipes, sendo das cidades de Guarantã do Norte, Matupá e Peixoto de Azevedo. O inicio da Copa aconteceu no sábado (27/05) e seu termino está previsto para acontecer no dia 06/08. Os jogos serão todos disputados no estádio Macedão aos sábados e domingos.