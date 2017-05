/ / Terceiro-sargento, Douglas Brose valoriza experiência no Exército e mira o quinto título do Pan-Americano de Karatê

Oficialmente representante do Exército Brasileiro, Douglas Brose vivenciou na última semana uma experiência única em toda sua carreira como atleta. Durante uma semana o carateca participou do estágio para se formar como terceiro-sargento temporário.





Foram dias intensos e de muito aprendizado, é o que revela o lutador. “Foi uma semana muito cheia, com bastante instrução prática e teórica sobre o Exército. Acordava às 5h da manhã e dormia às 22h30, era puxado mas valia a pena. Gostaria de ter ficado mais tempo, mas infelizmente não foi possível por conta do calendário de competições. Aprendi muita coisa e pude perceber o quanto o Exército tem orgulho de defender a nossa bandeira, é um amor à pátria gigantesco.





Sem dúvidas foi uma grande experiência para mim, estou acostumado a representar o Brasil nos tatames e, agora, mais do que nunca, carregarei comigo esse sentimento de lutar pelo país. Fiquei muito feliz de ter vivenciado tudo isso, fortificou ainda mais meus sentimentos, foi muito proveitoso”, ressaltou o atleta de 31 anos, que é referência mundial no Karatê.





Neste final de semana, Brose disputa o Campeonato Pan-Americano, em Curaçao. O carateca, que busca seu quinto título, destaca a importância da competição. “Todos os atletas da América estarão lá, é a competição mais forte aqui do nosso continente. Já ganhei quatro vezes, as últimas três edições consecutivamente, mas é sempre uma disputa muito dura. Assim como eu conheço meus adversários, eles também me conhecem muito bem, por isso tenho que tomar cuidado.









Procurei estudar meus oponentes para não ter surpresas. É um campeonato importante porque, além de valer pontos para o ranking mundial, a partir do ano que vem valerá pontos também para o ranking olímpico. Será um ótimo preparatório para 2018”, concluiu.

Foto: Divulgação/AV Assessoria

