/ / Tenente do Bope morre em confronto com bandidos no Norte de MT

O tenente Sheifeer, da Polícia Militar, lotado do Batalhão de Operações Especiais, morreu na noite deste sábado em confronto com bandidos numa região de mata em União do Norte. De acordo com as informações, o Bope está em missão no município para combater uma quadrilha de assaltantes de bancos que está planejando um roubo na região.

Segundo as informações, o confronto ocorreu no início da noite. Ele foi atingido com um tiro de fuzil AK-47, de grande potencial destrutivo.

Ele chegou a ser socorrido por outros policiais e encaminhado a uma unidade hospitalar de Matupá. No entanto, morreu no caminho.

Policiais militares de toda a região fazem caçada a uma quadrilha de assaltantes na região. Na manhã de hoje, três criminosos foram presos e um baleado na região de Matupá.

Por Olhar Cidade