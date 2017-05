/ / Taques se reúne com investidores nos EUA e usina de álcool em Lucas será inaugurada em agosto

O governador do Mato Grosso, Pedro Taques fez, hoje, um balanço de sua visita, aos Estados Unidos, onde se reuniu com investidores que possam trazer tecnologia, pesquisa e desenvolvimento para o Estado.Taques participou do GRI Infra Latin America, em Nova York, com 90 líderes executivos do setor de infraestrutura, onde falou do potencial de Mato Grosso na produção de alimentos e a necessidade de melhoria na infraestrutura para escoamento da produção. “Conversamos com mais de 50 investidores, para que nós possamos trazer recursos para o Estado de Mato Grosso, trazer emprego, pagar ICMS para construir escolas, melhorar a saúde”, disse o governador.

Em seguida a comitiva mato-grossense foi para o Estado de Iowa, onde participou de reunião com representantes da Iowa State University, que firmou uma parceria com a Unemat. “Fomos em Iowa, que é um estado parecido com Mato Grosso. É menor, mas tem o mesmo número de habitantes e produz muito. Nós levamos a reitora da Universidade de Mato Grosso, Ana Maria di Renzo, que fez um convênio com a Universidade de Iowa, para que estudantes de Mato Grosso possam ir para lá, assim como professores e pesquisadores. Conversamos com a governadora de Iowa, Kim Reynolds também”, explicou Taques.

O governador comentou ainda a reunião com investidores e com o diretor executivo da Summit Agricultural Group, Bruce Rastetter. “Um dos grandes investidores de lá irá inaugurar, em agosto, um empreendimento em Lucas do Rio Verde, no valor de R$ 400 milhões”, disse, sobre a inauguração da primeira planta de etanol e milho da Fiagril & Summit (F&S Agrisolutions). O governador teve ainda reunião com uma grande empresa de implementos agrícolas, sobre a vinda de uma montadora para o Estado, já que Mato Grosso consome cerca de 35% dos implementos agrícolas do Brasil. Não foi informado nome da empresa.

O secretário de Estado Desenvolvimento Econômico, Ricardo Tomczyk, que acompanhou o governador, avaliou que foram "várias pautas importantes, começando com a pauta da infraestrutura em Nova York. Nós conseguimos cumprir a nossa agenda com todos os compromissos. Tivemos contatos com a pesquisa em Iowa, tivemos contato com a Universidade e o principal objetivo, que era o contato com investidores e pessoas interessadas em trazer o desenvolvimento para Mato Grosso também foi muito produtivo. Tivemos muitos encontros, muitas conversas que, com certeza, irão se transformar em novas oportunidades para o estado de Mato Grosso. Nós voltamos para o Brasil com a sensação de dever cumprido”.

A informação é do Gabinete de Comunicação.