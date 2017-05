/ / Sinop contrata atacante que estava no Luverdense

Pedro Augusto de 23 anos é formado no Boa Esporte-MG e teve passagens pelas categorias de base da seleção brasileira. A negociação entre o atleta e a direção do “Galo do Norte” ocorreu durante a semana. A apresentação do jogador está marcada para amanhã pela manhã.

O atacante disputou Campeonato Mato-grossense de 2016 pelo Mixto e retornou ao clube da capital para a competição estadual deste ano. Ele foi o artilheiro da equipe na competição. Após o término do estadual, o atleta foi contratado pelo Luverdense, mas não teve espaço no grupo e acabou rescindindo o contrato.

A diretoria do Sinop informou que o atacante já está sendo regularizado e há a possibilidade de estar à disposição do treinador Marcos Birigui para o jogo contra o Ceilândia-DF, no próximo domingo (28), às 18h, no estádio Gigante do Norte, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

Por Só Notícias (foto: assessoria/arquivo)