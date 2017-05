/ / SENAR-MT e parceiros qualificam profissionais para atuar na vacinação contra aftosa

Maio é mês de vacinação contra a febre aftosa. Os produtores mato-grossenses devem vacinar todo o rebanho bovino e bubalino até o próximo dia 31. Em 2016 houve mudanças no calendário e, diferente dos anos anteriores, em maio todos os animais deverão ser vacinados. Já em novembro somente aqueles com idade entre zero e 24 meses.





No período de vacinação a demanda para o treinamento de agente sanitário em saúde animal aumenta consideravelmente junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (SENAR-MT). Para maio estão previstos 12 treinamentos em diversos municípios mato-grossenses.





De acordo com o Presidente do Sindicato Rural de Canarana, Arlindo Cancian além de qualificar os profissionais para atuar na vacinação do rebanho, o treinamento realizado em época de vacinação facilita as aulas práticas. A mobilizadora Márcia Borges Pereira acrescenta que já fazia alguns anos que este curso não era demando em Canarana. Segundo ela, assim que abriram as inscrições, as vagas foram preenchidas rapidamente.





Em Ribeirão Cascalheira o treinamento de agente sanitário em saúde animal está previsto para iniciar no próximo dia 15 de maio. O presidente do Sindicato de Produtores Rurais, Eduardo Correa diz que a demanda é grande na região."Esta é a nossa segunda turma esse ano. Já temos outra programada para novembro"





De acordo com Correa falta mão de obra qualificada e este treinamento do SENAR-MT é muito importante porque mostra todos os processos e a legislação referente ao assunto." A base da economia de nosso município é a pecuária. Com profissionais qualificados o trabalho fica muito mais fácil e o resultado tem muito mais qualidade", enfatiza o presidente





A mobilizadora Priscila de Oliveira acrescenta ainda que o conteúdo do treinamento aborda assuntos como transporte e manuseio da vacina. "O instrutor mostra até qual é a forma correta de abrir a caixa".





Os interessados em fazer este treinamento devem procurar o sindicato de produtores rurais de seu município para ver se há turmas programadas e se há vagas. Confira a programação para maio.





AFTOSA - A febre aftosa é uma doença viral altamente infeciosa que acomete os animais biungulados. Sua ocorrência representa veto a mercados importantes e, consequentemente, prejuízos econômicos para o setor, por isso a importância de proteger o rebanho da doença por meio da vacinação. Os produtores também precisam fazer a comunicação da vacina e a atualização do rebanho junto ao Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT) até o dia 10 de junho.





De acordo com a Lei Nº 10.486, de 29 de dezembro de 2016, quem não respeitar o calendário de vacinação poderá ser penalizado com o pagamento de multas no valor de uma Unidade de Padrão Fiscal (UPF) por cabeça não vacinada.





PROGRAMAÇÃO DE TREINAMENTOS DE AGENTE SANITÁRIO EM SAÚDE ANIMAL

Segunda- feira- (08)- Nova Canaã do Norte

Segunda- feira- (08)- Canarana

Quarta-Feira- (10)- Porto dos Gaúchos

Segunda- feira- (15)- Querência

Segunda- feira- (15)- Figueirópolis

Segunda- feira- (15)- Araputanga

Segunda- feira- (15)- Ribeirão Cascalheira

Segunda- feira- (15)- Nobres

Quarta-Feira- (17) - Nova Bandeirantes

Segunda- feira- (22)- Pedra Preta

Segunda- feira- (22) Nova Brasilândia

Segunda- feira- (22)- Mirassol do Oeste





