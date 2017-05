/ / Seduc contrata instituto que realizará concurso público da educação

A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) contratou o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) para a elaboração e aplicação do concurso público da educação estadual. Ao todo são 5.748 vagas para os cargos de professor, técnico administrativo educacional e apoio educacional. A contratação do instituto é uma das últimas etapas antes da publicação do edital.

O IBFC, que é especializado em realização de concursos públicos, será contratado por dispensa de licitação, conforme o extrato nº 001/2017 publicado no Diário Oficial que circula nesta terça-feira (30.05), por apresentar a melhor proposta.

Agora, o próximo passo é a assinatura do contrato entre Seduc e IBFC. Em seguida, a empresa irá elaborar o edital do certame, que deverá ser aprovado pela Controladoria Geral do Estado (CGE) para que, enfim, seja publicado.

Após a escolha do instituto, a realização do concurso será acompanhada pela Comissão Especial de Concurso Público, instituída pela Portaria nº 181/2017, e formada por servidores da Seduc e da Secretaria de Estado de Gestão (Seges), e membros do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep) e do Conselho Estadual de Educação (CEE).

“A realização do concurso público é um dos compromissos firmados pelo governador Pedro Taques em seu plano do governo, que estamos muito perto de concretizar”, disse o secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Marco Marrafon.

Vale ressaltar que não haverá nenhum custo para o Estado, uma vez que o instituto arcará com todas as despesas. Em contrapartida, a Seduc se certificou de que o valor da taxa de inscrição corresponda à média nacional.

Por Camila Cecílio | Seduc-MT