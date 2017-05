/ / Riva é condenado a 22 anos de cadeia em regime fechado por desvios de R$ 4,2 milhões

O ex-presidente da Assembleia José Riva foi condenado, pela juíza Selma Arruda, a 22 anos de prisão em regime fechado por desvio de R$ 4,2 milhões por meio de uma empresa de fachada (agência de publicidade).





A justiça constatou, após as denúncias do Ministério Pública e ao julgar a defesa, que foram feitos 87 pagamentos irregulares com cheques da Assembléia entre 2000 e 2002 e o valor atualizado da causa chegaria a quase R$ 11 milhões. “Com efeito, desde a diligências encetadas no bojo do inquérito civil, já é possível verificar que a empresa que se beneficiou de 87 pagamento em cheque estavam em poder da factoring quando da realização da diligência de busca e apreensão efetivamente não existia”, sentenciou a magistrada.





Os pagamentos eram feitos para esta empresa, os cheques trocados em uma factoring e o dinheiro iria para pessoas indicadas por Riva. A condenação é em decorrência da operação Arca de Noé.





O Midia News informa que é a segunda pena imposta a Riva, este ano. No final de março, a juíza Selma Arruda o condenou a 21 anos e oito meses de prisão por desvio de R$ 5,4 milhões, também da Assembleia, através de outra empresa de fachada. O ex-presidente poderá recorrer da decisão.

Por Só Notícias (foto: Chico Ferreira/A Gazeta/arquivo)