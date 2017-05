/ / Reunião define que Guarantã terá Unidade Tecnológica do Programa Pró-leite

A prefeitura municipal de Guarantã do Norte, em parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura Familiar (SEAF) e EMPAER, em uma reunião com a secretária de turismo, Valéria Oliveira e os veterinários da agricultura familiar do estado de Mato Grosso, Dr. Eduardo Dantas e Ângela Kahl, extensionista rural Antônio Paulo Gedoz Barros, além do zootecnista Tácio Rafael Alves Assis realizaram uma reunião para discutir sobre o Programa Pró-leite.





O objetivo é a definição de uma unidade tecnológica do Pró-Leite no município. O Pró-Leite é um programa de desenvolvimento que objetiva fortalecer a cadeia produtiva do leite, melhorando a produção e agregando valor ao produto.





O programa tem como meta principal implantação e assessoramento das Unidades de Referências Tecnológicas (URT), atingindo as grandes regiões produtoras de leite do estado. Com capacitação da cadeia produtiva do leite, onde técnicos capacitados serão responsáveis pelo levantamento de propriedades promissoras para implantação de uma URT na região do Portal da Amazônia.





Uma vez a propriedade selecionada, está irá receber o suporte tecnológico necessário, acompanhamento e monitoramento técnico, a URT servirá de modelo para outras propriedades rurais da região e juntamente com o técnico que promoverá a capacitação dos demais produtores em nível de recuperação de manejo e pastagem e melhoramento genético.





A secretária Valéria Oliveira destacou, “quero agradecer a vinda dos técnicos a Guarantã, pois é muito importante para o município, vai que gerar renda e empregos, aumentando nossa bacia leiteira”, disse.

Da Assessoria