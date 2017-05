/ / Rafael Piovezan participa da 20ª Marcha em Defesa dos Municípios

Começou na manhã desta terça-feira (16.05), no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília, a 20ª edição da Marcha em Defesa dos Municípios. O presidente da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso (UCMMAT), vereador Rafael Piovezan (PP) participa do evento juntamente com o presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Neurilan Fraga e mais 70 gestores do estado.





A derrubada do veto à matéria do Imposto sobre Serviços (ISS) é um dos principais itens da pauta. Os gestores argumentam que o veto ao ISS impede que cerca de R$ 6 bilhões sejam redistribuídos aos municípios. Os dispositivos vetados tratam da mudança do local de recolhimento do imposto, ou seja, os serviços de administração de cartões de crédito e débito passariam a ser recolhidos onde está estabelecido o tomador do serviço.





O evento reúne lideranças internacionais do movimento municipalista para discussão e alinhamento dos interesses dos Municípios ao redor do mundo, além de promover o intercâmbio de experiências para possíveis soluções de problemas comuns. "Esta união se faz necessário, estamos passando por um período delicado no país, e o legislativo deve estar junto com o executivo em prol dos municípios.





As eleições se passaram, o prefeito e o vereador devem andar juntos, quem ganha com esse trabalho em conjunto são os munícipes. A UCMMAT e a AMM estão juntas nesta luta pelo municipalismo, se unirmos esforços teremos bons resultados para o nosso estado", disse Rafael Piovezan.





A programação do evento prevê debates e palestras sobre temas essenciais às administrações municipais. Os presidentes da República, Michel Temer, e do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, estão entre as autoridades que participarão da mobilização. As principais reivindicações dos municípios junto ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário serão apresentadas e debatidas na programação principal.





Paralelo à programação principal da Marcha, a CNM promove o Congresso Internacional Municipalista, em parceria com a Federação Latino-Americana de Cidades, Municípios e Associações de Governos Locais (Flacma). O Congresso vai reunir lideranças internacionais do movimento municipalista para discussão e alinhamento dos interesses dos municípios ao redor do mundo, além de promover o intercâmbio de experiências para possíveis soluções conjuntas de problemas comuns. (Com Assessoria CNM)

Dayane Senna

Assessoria UCMMAT