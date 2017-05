/ / Quatro ficam feridos em colisão entre carreta, caminhonete e carro na BR-163 em Nova Mutum

O acidente envolvendo uma GM S10 verde, uma Volvo FH branca e um Toyota Corolla prata foi registrado, ontem à noite, na rodovia federal, a cerca de dez quilômetros do Parque de Exposições de Nova Mutum, sentido Lucas do Rio Verde. O motorista da caminhonete teve ferimentos moderados. Ele ficou preso nas ferragens e precisou ser removido com ajuda do Corpo de Bombeiros.

No Corola viajavam três pessoas, sendo que duas ficaram feridas em estado leve e uma terceira teve ferimentos moderados. O motorista da carreta não se feriu. Todos foram encaminhados ao hospital de Nova Mutum por uma equipe de resgate da concessionária da rodovia.

A assessoria de imprensa da Rota do Oeste disse que as informações colhidas no local são de que a caminhonete tentava acessar a BR-163, sentido norte, quando colidiu frontalmente com a carreta, que seguia no sentido contrário. O Corolla que também seguia sentido norte bateu na lateral da S10. Esta versão será apurada.

Por Só Notícias/Débora Lobo (fotos: Djeferson Kronbauer)