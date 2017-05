/ / Prefeitura no Nortão abre seletivo com 103 vagas

As inscrições para o processo seletivo da prefeitura de Nova Bandeirantes (aproximadamente 400 quilômetros de Sinop) poderão ser realizadas, via internet, entre os dias 12 e 22 de junho. Há vagas profissionais com diferentes níveis de escolaridade (fundamental, médio e superior).





Os salários chegam a R$ 3,8 mil, em jornadas de trabalho de 24 a 40 horas semanais. Serão preenchidos os cargos de agente administrativo, agente de serviços públicos, assistente social, apoio administrativo educacional (merendeira, vigia, zeladora), motorista, mecânico, ajudante geral, cozinheira, técnico em enfermagem, educador físico, fonoaudiólogo, técnico em radiologia, operador de máquinas, engenheiro agrônomo e professor de educação física.





As inscrições poderão ser feitas, no site da prefeitura, mediante pagamento de taxas que variam de R$ 30 (nível fundamental) a R$ 60 (nível superior). As provas objetivas estão previstas para o dia 2 de julho. O edital completo está disponível no Diário Oficial dos Municípios Mato-grossenses, que circulou hoje.

Por Só Notícias/Herbert de Souza (foto: Edson Rodrigues/arquivo)