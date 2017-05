/ / Prefeitura irá doar área e construir Corpo de Bombeiros em Guarantã do Norte

O prefeito Érico Stevan encaminhou para Câmara Municipal o projeto de Lei Municipal 065/2017 onde doará uma área de 3.696 m² na Avenida Guarantã para construção do Corpo de Bombeiros do Portal da Amazônia, que atenderá Guarantã do Norte e as cidades vizinhas como Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte e outras.





Os vereadores irão analisar na segunda-feira (15-05) o referido projeto e após aprovado o prefeito irá sancionar e celebrar termo de convênio com o Governo do Estado de Mato Grosso para construção da sede do Corpo de Bombeiros Portal da Amazônia.





A prefeitura encaminhou também o projeto do prédio do Corpo de Bombeiros, pois o antigo prédio da tributação será vendido para construir a obra, sendo assim, a prefeitura irá usar o dinheiro arrecadado com a venda para construir essa importante unidade que atenderá todo o Portal da Amazônia.





O prédio antigo da tributação foi condenado pela engenharia devido o fogo, e a prefeitura irá construir sua sede nova na Avenida Guarantã, com isso o prédio não será mais utilizado, sua venda possibilitará a vinda do Corpo de Bombeiros para o maior município do Portal da Amazônia.





“Uma economia da nossa gestão está possibilitando realizar essas ações, teremos o Corpo de Bombeiros, as calçadas e praça do Jardim Vitória, Centro de Eventos, Ciclovia e outros projetos importantes para o município”, explicou Érico.





Os deputados Dilmar Dal’Bosco e Pedro Satélite articularam a vinda do Corpo de Bombeiros para Guarantã do Norte, uma demanda pleiteada pelo prefeito e os vereadores da base aliada, Zilmar Assis de Lima, Kátia Brambila, Edileuza Ribeiro e David Marques.