/ / Prefeitura irá construir praça e calçadas no Bairro Jardim Vitória em Guarantã do Norte

Dois projetos de Leis Municipal foram encaminhados para a Câmara Municipal onde serão apreciados pelos vereadores a construção da praça e calçadas do Bairro Jardim Vitória, o convênio da praça é de 2009, na época o então prefeito Érico Stevan era vice-prefeito.

Agora como prefeito ele conseguiu resgatar os recursos do projeto e através do Projeto de Lei Municipal 060/2017 os vereadores vão liberar a abertura de crédito adicional de R$ 60 mil para que a obra finalmente possa sair do papel.

O projeto de Lei Municipal 061/2017 prevê crédito adicional especial no valor de R$ 187 mil para construção de calçadas no Bairro Jardim Vitória. Ambos os projetos serão analisados na segunda-feira (15-05) pelos vereadores.

Com as obras o Bairro Jardim Vitória receberá uma praça e calçadas, ficando mais bonito e moderno. A recuperação do projeto contou com o apoio do Deputado Estadual Pedro Satélite.

Da Assessoria