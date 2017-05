/ / Prefeitura de Guarantã está realizando audiências públicas do PMSB

Está acontecendo em Guarantã do Norte as audiências pública do Plano Municipal de Saneamento Básico realizadas pela Prefeitura Municipal, Universidade Federal de Mato Grosso, Uniselva, Funasa, AMM e Governo de Mato Grosso.





Na terça-feira o Plano foi discutido com os moradores do Bairro Aeroporto na Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã (Uniflor), na quarta-feira a audiência pública foi na Câmara Municipal.





Nesta quinta-feira (25-05) as discussões serão realizadas na Escola Municipal Darci Ribeiro, com os moradores do Bairro Jardim Vitória a partir das 19h. Nesta sexta-feira (26-05) os moradores do Bairro Cotrel poderão opinar, a audiência pública será na Escola Municipal Irany Jaime Farina a partir das 15h e o Moradores do Bairro Santa Marta serão ouvidos a partir das 19h na Escola Municipal Santa Marta.





Segundo o coordenador de Meio Ambiente, Dionaldi de Souza, são quatro eixos de discussões; Água, Esgoto, Resíduo Sólido e Drenagem Pluviais, no final os moradores respondem um formulário da UFMT e FUNASA, com questões importantes sobre os eixos, como, por exemplo, qualidade da água, esgotamento sanitário e outros.





“O plano municipal de Saneamento Básico tem como objetivo de planejar junto a nossa sociedade, as melhorias necessárias para as áreas de saneamento básico, abordando questões das água, esgoto, resíduos sólidos e drenagens pluviais”, explicou Dionaldi.

Por Assessoria