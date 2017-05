/ / Prefeitura de Guarantã do Norte trabalha na recuperação das estradas vicinais

As estradas vicinais de Guarantã do Norte têm recebido uma atenção especial na gestão do Prefeito Érico Stevan, com recursos do Fethab a prefeitura tem cascalhado, patrolado e feito os bigodes.





Além das estradas, os bueiros e pontes estão sendo recuperados. O trabalho é intenso nesse período de estiagem para que na época das chuvas o produtor possa transitar com facilidade.





Nesta quinta-feira (26-05) o prefeito e os vereadores da base aliada, Kátia Brambila e David Marques acompanharam o trabalho do secretário de infraestrutura Claudiomar Paloschi. Os vereadores têm feito as cobranças e estão sendo atendidos pela gestão.





Eles visitaram também o Campo de Provas Brigadeiro Veloso na base aérea do Cachimbo, conhecendo as belezas naturais.

DA ASSESSORIA