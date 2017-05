/ / Prefeitura de Guarantã do Norte irá conceder reajuste de 6,58% aos servidores públicos

O prefeito Érico Stevan (PRB) encaminhou para a Câmara Municipal o projeto de Lei Municipal 066/2017 que concede recomposição de perdas ocasionadas pelo processo inflacionário no percentual de 6,58%.

A Revisão Geral Anual (RGA) é do intervalo de tempo compreendido de janeiro de 2016 à dezembro de 2016.

A inciativa da revisão partiu do sindicato através de uma pauta de reivindicações encaminhada ao prefeito Érico foi atendido.

O presidente do sindicato, Jean Carlos esteve à frente das conversas com o Executivo Municipal, onde chegaram no acordo da Recomposição de 6,58%, o projeto será analisado pelos vereadores, e após a votação, aprovado, será sancionado pelo prefeito.

O presidente reivindicou ainda o RGA de 2014, que será pago ainda este ano, “o prefeito tem ouvido nossas pautas e atendido conforme as condições do município”, explicou.

Da Assessoria