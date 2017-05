/ / Policia Militar de Guarantã do Norte Prendeu homem com drogas e produtos furtados

Uma viatura da Policia Militar de Guarantã do Norte/MT com o Sargento Roberto e o Soldado Manica, realizavam rondas pela Avenida Dantes Martins de Oliveira quando avistou um homem que, ao se deparar com a viatura o mesmo tentou se desfazer de alguns papelotes de substância análoga a pasta base de cocaína.





Quando os policiais realizaram uma revista pessoal no mesmo foram encontrados alguns papelotes com entorpecentes, ao ser interrogado o elemento alegou que em um recinto conhecido como Bar da Leidiane havia mais entorpecente ao chegar ao local foi encontrado alguns objetos de procedências duvidosas, como vários celulares, Pen Drive, vidros de perfumes, Notebook, algumas tampas de tupperwere, vários celulares, bijuterias e uma quantidade em dinheiros, varias porções de entorpecentes e vários outros objetos. A pessoa suspeita trata-se de Enevaldo Orlanda da Silva (51 anos)





Segundo o Sargento Roberto, provavelmente estes objetos são furtado e trocado por drogar. “Se alguém foi vitimas de roubo ou furto é só vir até a delegacia de posse da nota fiscal e retirar os objetos”, disse o tenente.

Após lavrar o Boletim de Ocorrência, os objetos e o elemento foram conduzidos à Delegacia Judiciária de policia Civil, onde ficou a disposição da Justiça.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias