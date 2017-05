/ / Pesquisa aponta Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte como a melhor faculdade da região norte mato-grossense, pelo segundo ano consecutivo

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte recebeu o prêmio Qualidade e Atendimento Regional Mato-Grossense 2017, concedido pela RK– Ranking Estatística e Marketing, destacando-se como a melhor faculdade da região norte mato-grossense, pelo segundo ano consecutivo.





A pesquisa de opinião pública é feita com a população da região norte do estado. A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã foi escolhida com 86,18% dos votos.





O diretor presidente da IES, Cássio Brizzi Trizzi agradece à população por acreditar nesta instituição de ensino. Segundo ele, a Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã estará sempre a serviço da sociedade, de forma transparente, investindo em um ensino de qualidade para seus acadêmicos e procurando impulsionar o desenvolvimento da região.





Com dezoito anos de fundação, a Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte é pioneira no ensino superior no norte de Mato Grosso, sendo compromissada com o aprimoramento contínuo de seus alunos, professores e funcionários. Para a Faculdade, a conquista desses prêmios é extremamente importante, pois se trata do reconhecimento da população pelo trabalho realizado.

Ascom/ FCSGN

Fotos: RK – Ranking Pesquisas