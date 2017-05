/ / Pedagoga é finalista mais cotada para musa do Mato-Grossense 2017

Representante do Cuiabá Esporte Clube é professora há 18 anos, avó de uma neta com 2 anos e revela que vida saudável também significa busca pela beleza interior





Dona de um corpo escultural, a musa do Cuiabá Esporte Clube supera os padrões estéticos de beleza, e revela que a maior preocupação é a busca de uma harmonia entre corpo e mente que vai muito além de exercícios físicos ou dietas rigorosas, e sim, uma vida marcada pela realização pessoal de ser feliz consigo mesma antes de qualquer coisa.





A professora Débora Costa Vaez, 37, é pedagoga especialista em educação especial e atua na área de educação há 18 anos. Mãe de uma filha de 20 anos e avó de uma menina com dois anos de idade, Débora diz que a participação no concurso para o título de Musa do Campeonato Mato-grossense de Futebol também é uma oportunidade para quebrar paradigmas e mostrar o valor que a mulher contemporânea tem na sociedade.





“Como professora, e atuando como coordenadora escolar na rede municipal de ensino, percebo o quanto minha profissão em conjunto com a participação no concurso tem atraído o apoio de um público diverso e que se sente representado por mim”, revela Débora.





A musa diz que o apoio da família e dos amigos tem sido fundamental para a busca pelo título estadual e, até mesmo o nacional. "Pensei que sofreria algum tipo de preconceito, principalmente em razão da minha idade, que é um pouco acima da média das demais concorrentes, mas foi bem ao contrário. O apoio que tenho recebido tem sido de grande valor para minha formação humana e perspectiva de vida”.





Motivação – Débora Vaez avalia que a presença dela no concurso também é oportunidade para incentivar outras mulheres a buscar um estilo de vida saudável e de valorização da autoestima.





“Confesso que não sou tão atraída pelos treinos pesados de academia, ou aquela alimentação estritamente rigorosa com renúncias a doces ou outras guloseimas. Contudo, o fato de trabalhar com a imagem me empenha a buscar mais disciplina, sem abdicar por completo dos prazeres que uma boa gastronomia oferece”, confessa.





Expectativa – Se consagrada Musa do Campeonato Mato-Grossense, Débora Vaez diz que terá a oportunidade de mostrar a todo o Estado, que o esporte é um espaço democrático onde homens, mulheres, crianças, idosos, independente de crença ou gênero, podem desfrutar de um entretenimento saudável e estimulante para a saúde, como é o caso do futebol.





“Fico muito feliz em ver tantas mulheres e crianças que vão aos jogos do Cuiabá ou em outros jogos do Campeonato Estadual e que me cumprimentam, pedem um abraço ou me elogiam. Isso demonstra que futebol não é exclusividade para homens. Pelo contrário, é uma oportunidade de entretenimento para toda a família. E acredito que este seja o verdadeiro papel da musa, mostrar que podemos e devemos ser cada dia mais presentes na identidade no nosso esporte, que afinal é uma forma de socialização e que traz muitos benefícios a todos”.

